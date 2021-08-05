İntihar için çatıya çıkan adam ikna edildi
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İntihar için çatıya çıkan adam ikna edildi

İntihar için çatıya çıkan adam ikna edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, intihar girişiminde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Çatıya çıkan şahıs ikna edilerek intihar etmekten vazgeçirildi.

Olay, ilçeye bağlı Murtaza Mahallesi Yukarı Beyçayırı Sokak'ta bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi intihar etmek için 4 katlı alışveriş merkezinin çatısına çıktı. İşsiz ve parasının olmadığını iddia eden şahsı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve Kdz. Ereğli Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada iş yeri sahipleri çatıya çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın çatıdan atlama ihtimaline karşı branda açtı. Şahısla kısa bir görüşme yapan iş yeri sahipleri, para vereceklerini söyleyerek şahsı intihar girişiminden vazgeçirdi. Binadan aşağıya indirilen vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası şahıs, polis ekipleri tarafından ifadesi alınması üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ZONGULDAK

İntihar için çatıya çıkan adam ikna edildi
İntihar için çatıya çıkan adam ikna edildi
İntihar için çatıya çıkan adam ikna edildi
İntihar için çatıya çıkan adam ikna edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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