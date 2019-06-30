İntihar için cama çıkan genç, yürekleri ağızlara getirdi

Esenyurt'ta 5 katlı binanın camına çıkarak intihara kalkışan bir genç yürekleri ağızlara getirdi.

Olay, Talatpaşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç intihara edeceğini söyleyerek 5 katlı evinin en üst katındaki cama çıktı. Olayı gören vatandaşlar polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 45 dakika boyunca camda oturan genç vatandaşların yüreklerini ağızlara getirdi. Camda ayağa kalktığı sırada genci bir polis ayaklarından tutarak içeri çekti. İntihar girişiminde bulunan adamın kurtarılması vatandaşlardan büyük alkış aldı. Yürekleri ağızlara getiren genç adam ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan panik anları ise saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA