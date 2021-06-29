İntihar için balkona çıkan şahıs ikna edildi
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İntihar için balkona çıkan şahıs ikna edildi

İntihar için balkona çıkan şahıs ikna edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Talas ilçesinde intihar etmek için 11. katın balkonuna çıkan şahıs, ekipler tarafından ikna edilerek indirildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde intihar etmek için 11. katın balkonuna çıkan şahıs, ekipler tarafından ikna edilerek indirildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 11. katında balkonda bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre balkonda sallanan şahıs, ekiplerin yoğun çabası sonrası ikna edilerek indirildi. Şahıs, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İntihar için balkona çıkan şahıs ikna edildi
İntihar için balkona çıkan şahıs ikna edildi
İntihar için balkona çıkan şahıs ikna edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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