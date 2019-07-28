İntihar girişimininde, sosyal medyadan canlı yayın

Kaynak: DHA

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, psikolojik tedavi gören ve ilaçlarını alamadığı iddiasıyla 7 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Ercan B. (47), annesi tarafından ikna edilemedi, çatıdan kiremit fırlattı. Olay, çevredekiler tarafından sosyal medyadan canlı yayınlanırken, Ercan B. ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.Olay, saat 19.00 sıralarında Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'nde meydana geldi. Denizli Devlet Hastanesi'nde psikolojik tedavi gören Ercan B., ilaçlarını alamadığı iddiasıyla 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans gönderildi. İtfaiye ekipleri, caddeye hava yastığı açtı. Ardından polis ve psikolog çatıya çıkarak Ercan B.'yi ikna etmeye çalıştı. Oğlunun intihar girişiminde bulunduğu öğrenip, olay yerine gelen anne Ayten B. oğlunun inmesi için bağırarak ikna etmeye çalıştı ancak Ercan B. yanına yaklaşmamaları için kiremit fırlattı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.Olay yerinde toplanan ve Ercan B.'yi izleyen bazı kişiler ise cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı, video ve fotoğraf çekti. Vatandaşların telefonla Ercan B.'yi çektiğini gören anne Ayten B. ise duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 1.5 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince Ercan B., çatıdaki polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip, binadan indirildi. Ercan B. ambulansla Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.