İntihar Girişimini Sosyal Medyada Canlı Yayınladılar
Maltepe'de 12 katlı bir binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı, vatandaşlar film gibi izlerken, bazıları ise cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın yaparak olayı anlattı.
İstanbul Maltepe'de 12 katlı bir binanın terasına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı, vatandaşlar film izler gibi izlerken, bazıları ise cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın yaparak olayı anlattı.
1 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ
Olay, 23.30 saatlerinde, Maltepe, Altayçeşme Mahallesi, Çam Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, işsiz olduğu için K.A. sokak üzerinde bulunan inşaat halinde ki on iki katlı bir binanın teras katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, binanın altında şişme yatak açarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalıştı. 1 saat süren çalışmaların ardından K.A. polis ekiplerinin ikna etmesi üzerine intihardan vazgeçti. K.A. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
CANLI YAYIN YAPTILAR
Öte yandan, aşağıda toplanan vatandaşlar intihar girişimini film gibi izlerken, bazılarının ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yapması ise dikkat çekti.
Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.
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körün malları.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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insanlık ölmüs ya baksana adamı kurtaracaklarına canlı yayın yapılıyolar biz böyle bi ülke olamayızCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Her şeyi de internete atmayinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bende bir kere intahar edecektim ama sonradan vazgeçtim adamaın ne yaşadıgını biliyorumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır..: :) sesli güldüm ya2 Yayından Kaldır