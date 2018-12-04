İntihar Girişimini Önleyen Polisler Ödüllendirildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde intihar girişiminde bulunan kişiyi atladığı binanın altında havada tutarak kurtaran iki polis memuru ödüllendirildi.

Altınordu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Mahalle'de yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın, 3'üncü kattaki evinin penceresinden intihara kalkıştı.

Olay yerine intikal eden komiser yardımcısı ve polis memurunun, öncelikle vatandaşı vazgeçmesi için iknaya çalıştığı aktarılan açıklamada, evin kapısı açmak için uğraşılırken, şahsın pencereden intihara yönelmesi üzerine komiser yardımcısı ve polis memurunun hızla pencereye yöneldiği kaydedildi.

Açıklamada, polislerin üstlerinde bulunan bir montu açarak kadını havada yakaladıkları ve kadının olayı yaralı olarak atlatarak, hastanede tedavi edildiği belirtildi.

Kaymakam Niyazi Erten'in, komiser yardımcısı ve polis memurunu çabalarından dolayı Başarı Belgesi ile ödüllendirdiği bildirilen açıklamada, Erten'in polisleri örnek davranışları nedeniyle tebrik ederek, başarı dilediği ifade edildi.