İntihar girişimini izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttular
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İntihar girişimini izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttular

Adana'da karısının oğlunu da alarak sığınma evine gittiğini öğrenen adam, eşinin eve dönmesi için apartmanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Vatandaşlar ise atlamak isteyen şahsı izlemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar.

16.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:20

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu için karısının oğlunu da alarak evi terk edip sığınma evine gittiğini öğrenen adam, eşinin eve dönmesi için 10 katlı apartmana çıkıp intihar girişiminde bulundu. Şahsı polis yaklaşık bir saatlik bir çabanın ardından ikna ederken vatandaşlar ölmek isteyen adamı izlemek için sosyal mesafeyi unuttu.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı İsmail A., Leyla A. ile evlendi. Bu evlilikten bir de erkek çocukları oldu. Ancak İsmail A. uyuşturucu bağımlısı olduğu için Leyla A. bir süre sonra oğlunu da alarak evden kaçıp sığınma evine gitti.

AİLESİNİN GELMEMESİ HALİNDE ATLAYACAĞINI SÖYLEDİ

Bu durumu öğrenen İsmail A. sığınma evine giderek eşini ve oğlunu almak istedi. Ancak genç kadın, İsmail A. uyuşturucu bağımlısı olduğu için onunla gitmek istemedi. Bunun üzerine İsmail A. sığınma evinin karşısındaki 10 katlı apartmanın çatısına çıkarak kendini aşağı sarkıtıp eşi ve oğlunun gelmemesi halinde kendini öldüreceğini söyledi. Bu durumu gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede ekipler olay yerine geldi. Polis dama çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs eşi ve oğlunun gelmesini istedi. Onların gelmemesi halinde kendini aşağı atacağını söyledi.

İntihar girişimini izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttular

MASKE YOK, SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Polis şahsı ikna etmeye çalışırken olayı izlemek isteyen meraklı vatandaşlar da apartman altında toplanmaya başladı. İsmail A.'yı görmek isteyen vatandaşların çoğunda maske olmadığı gözlenirken, hepsi de sosyal mesafeyi gözetmedi. Vatandaşlar uzun süre maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak intihar girişiminde bulunan İsmail A.'yı izlemeye devam etti. Kimi de bu durumu cep telefonu ile görüntüleyip canlı yayın yaptı. Polis cep telefonu ile çekim yapan bazı vatandaşları uyardı.

İntihar girişimini izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttular

1 SAATLİK ÇABANIN ARDINDAN İKNA EDİLDİ

Polis yaklaşık bir saatlik bir çabanın ardından şahsı ikna edip intihardan vazgeçirdi. Daha sonra apartmandan indirilen İsmail A. uyuşturucu bağımlısı olduğu için eşinin kendisini terk ettiğini ancak uyuşturucuyu bıraktığını, eşinin kendisine dönmesini istediğini bu nedenle intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

İsmail A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İntihar girişimini izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttular

Kaynak: İHA

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