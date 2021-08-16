İntihar girişimini gören telefona sarıldı
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İntihar girişimini gören telefona sarıldı

İntihar girişimini gören telefona sarıldı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da 7 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkan M.Y., intihara kalkıştı.

ÇORUM'da 7 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkan M.Y., intihara kalkıştı. Çevrede toplanan kalabalık, cep telefonları ile olayı görüntüleyip, canlı yayın yaptı. Ailevi sorunları olduğu iddia edilen M.Y., polis tarafından ikna edilip çatıdan indirildi.

Olay, Gazi Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y., ailevi meseleleri nedediyle bir iş merkezinin  çatı katına çıktı. İntihar girişiminde bulunan M.Y.'yi gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, olası atlama ihtimaline karşı zemine şişme yatak açtı. Polis M.Y.'yi ikna etmeye çalışırken, çevrede toplanan yüzlerce kişi de cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı. Bazı kişiler de sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. M.Y., polis tarafından ikna edilip çatıdan indirildi.


İntihar girişimini gören telefona sarıldı
İntihar girişimini gören telefona sarıldı
İntihar girişimini gören telefona sarıldı
İntihar girişimini gören telefona sarıldı
İntihar girişimini gören telefona sarıldı
İntihar girişimini gören telefona sarıldı
İntihar girişimini gören telefona sarıldı
İntihar girişimini gören telefona sarıldı
İntihar girişimini gören telefona sarıldı
İntihar girişimini gören telefona sarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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