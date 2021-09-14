İNTİHAR GİRİŞİMİNİ FİLM GİBİ İZLEDİLER - Haberler
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İNTİHAR GİRİŞİMİNİ FİLM GİBİ İZLEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da çocuğunun gösterilmediği iddiasıyla 5 katlı boş bir binanın balkonunda intihar girişiminde bulunan Gökhan K.yi (35), çevredekiler film izler gibi seyretti.

ERZURUM'da çocuğunun gösterilmediği iddiasıyla 5 katlı boş bir binanın balkonunda intihar girişiminde bulunan Gökhan K.yi (35), çevredekiler film izler gibi seyretti. Yol kenarında toplananlar, yaklaşık 1,5 saat balkon demirlerine tutunarak duran Gökhan K.'yi cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Ali Ravi Caddesi'nde meydana geldi. Uzun süre İller Bankası Bölge Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanıldıktan sonra geçen yıllarda boşaltılan binanın 5'inci katına çıkan Gökhan K., boşandığı eşinin çocuğunu göstermediğini iddia edip intihar girişiminde bulundu. Binanın 5'inci katındaki balkonun demirlerini tutup bekleyen Gökhan K.'yi polisler ikna etmeye çalıştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri binanın önüne hava yastığı açarken, bir anda yüzlerce kişi olay yerinde toplandı. Binanın tam karşısındaki kaldırıma geçip ellerinde cep telefonlarıyla olup biteni görüntülemeye çalışanlar, film izler gibi yaklaşık 1,5 saat boyunca olay yerinden ayrılmadı.

GAZETECİLERLE ÇATIYA ÇIKMAK İSTEDİ

Bu sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarının yanına yaklaşan bir kişi de çatıya çıkmak için yardım istedi. Basın mensuplarından kendisiyle birlikte çatıya çıkarak arkadaşını kurtarmalarını isteyen kişi, "Ben kurtarırım abi. Yazık günahtır. Allah'ın izniyle ben başarırım. Haydi ağabey gidelim mi?" dedi. Basın mensuplarının, "Söyleyeceklerini buradan da söyleyip ikna edebilirsin" demesi üzerine bu kişi, "Ağabey, kafası bir dünya. Gelir misiniz benimle lütfen" diyerek basın mensuplarını bir süre iknaya çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat boyunca balkon demirlerine tutunarak bekleyen Gökhan K.'yi Erzurum Arama Kurtarma Derneği'nde müzakereci olarak görev yapan Lokman Topdaş ikna etti. Topdaş, bir süre balkondan görüştüğü Gökhan K.'yi kolundan tutarak binanın içine aldı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNİ FİLM GİBİ İZLEDİLER

İNTİHAR GİRİŞİMİNİ FİLM GİBİ İZLEDİLER

İNTİHAR GİRİŞİMİNİ FİLM GİBİ İZLEDİLER

İNTİHAR GİRİŞİMİNİ FİLM GİBİ İZLEDİLER

İNTİHAR GİRİŞİMİNİ FİLM GİBİ İZLEDİLER
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