İnsanlık Ölmüş Dedirten Görüntü! İntihar Girişimini Dürbünle İzlediler
İstanbul Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın 14'üncü katındaki yangın merdivenlerinde intihar girişiminde bulunan genci, çevredekiler dürbünle izledi.
Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın 14'üncü katındaki yangın merdivenlerinde intihar girişiminde bulunan genci, polisler ikna etmeye çalışırken çevredeki bazı kişiler dürbünle izledi.
14. KATTAN İNTİHARA KALKIŞTI
Beylikdüzü'nde adının Hayrettin olduğu öğrenilen 28 yaşındaki genç, yetkililerden kağıt toplama arabası istediği ancak talebinin kabul edilmediği gerekçesi ile intihar girişiminde bulundu. 15 katlı binanın 14'üncü katındaki yangın merdivenine tırmanan genci gören çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
YÜREKLER AĞZA GELDİ
1 saatten fazla merdivenlerde duran genç, vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Polise ekipleri tarafından ikna edilen genç, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
İNTİHAR GİRİŞİMİNİ DÜRBÜNLE İZLEDİLER
Bu arada intihar etmek isteyen kişiyi polis ekipleri ikna etmeye çalışırken, olayı izleyenler arasındaki iki kişi dikkat çekti. Yol kenarındaki banklara oturan bir kadın ve ile bir erkek intihar girişimini dürbünle izledi.
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Vatandaş başka ne yapabilir ki. . . Eğer yetkililer müdahale ediyorsa vatandaşa izlemek düşer. . . hiç de dehşete düşülecek bir şey yok, yapılan haberin değeri bile yok. . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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napacaktı gidip iknamı edecektiCevap Yaz Yayından Kaldır
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siz haberi abartın fotoları cekin millet dürbünle baktı dehşete düşün bırakın bu işleri medyaCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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domuz selahattinn vatan haini , asagilik katil usrail ve ismam düsmani danimarka bakani domuzlasrrrrrrr domuz feto domuz abd ve israilCevap Yaz 8 1 Yayından KaldırCAHO: Tepkin doğru. İmla kuralların facia. Ve okuduğun haberi karıştırmış gibisin.Tüm 103 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır