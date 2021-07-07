İntihar girişiminde yeni moda: 'Viyadük'
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İntihar girişiminde yeni moda: 'Viyadük'

İntihar girişiminde yeni moda: 'Viyadük'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Derevenk Viyadüğü mevkide son 1 haftada 2 kişi intihar girişiminde bulundu.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Derevenk Viyadüğü mevkide son 1 haftada 2 kişi intihar girişiminde bulundu.

İlçeye bağlı Derevenk Viyadüğü'nde hafta başında bir şahsın intihar etmek için viyadüğe çıktığını gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla intihar girişiminde bulunan şahsı ikna ederek güvenli bölgeye aldı. Şahıs, tedavisinin yapılması için ambulansa bindirildi.

Yine aynı şekilde dün gerçekleşen olayda, viyadük yakınındaki kayalıklarda bir kız çocuğu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayalıklara çıkan H.C.(15), ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları ile bulunduğu yerden indirilerek karakola götürüldü.

Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İntihar girişiminde yeni moda: 'Viyadük'
İntihar girişiminde yeni moda: 'Viyadük'
İntihar girişiminde yeni moda: 'Viyadük'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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