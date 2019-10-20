İntihar girişiminde bulunan kadını tutarken yaralanan esnaf konuştu

20.10.2019 21:37

Kubilay ÖZEV İSTANBUL, DHA

ZEYTİNBURNU'nda pencereden atlayarak intihar girişiminde bulunan Fulya B.'yi havada yakalamak isterken yaralanan esnaf İbrahim Türkeli(39)'nin tedavisi sürüyor. Üç yerinde kırıklar oluşan Türkeli, o anları anlattı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, apartmanın 3. katında oturan Fulya B.(32) bir süre önce sözlüsünden ayrıldı. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen kadın sinir krizi geçirerek, kendini pencereden aşağıya attı. Kadının kendini aşağıya attığını gören esnaf İbrahim Türkeli, genç kadını yere düşmeden yakalamak istedi. Fulya B., İbrahim Türkeli'nin üstüne düştü. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fulya B. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, İbrahim Türkeli Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren İbrahim Türkeli yoğun bakımdan çıkarken, Fulya B.'nin hala yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Yaşanan o anları anlatan İbrahim Türkeli, Yaşadığım olay içler acısı kötü bir durumdu, kardeşimiz Fulya yukarıdan bardakları aşağıya atıyordu. Ben de o anda eşimi bekliyordum işe gidecektim. Bardakları Fulya atarken atmamasını söyledim arabamıza geleceğini söyledim, sözümü dinleyip içeri girdi. Tekrar geldi cama. Camdayken ne yapacağını bilmiyordum. Bir anda kollarını bıraktı ve aşağıya düşmeye başladı. Ben de mecburen Fulya'yı tuttum. O an da kötü şeyler olabilirdi, belim, boynum da kırılabilirdi. Nihayetinde 2 kolum ve ayağım kırıldı, bir ayağım ve bir kolumdan ameliyat olacağım ama olsun. Fulya şu an yoğun bakımdaymış haberi geliyor. Fulya elimizde büyümüş bir kızımız. O da yarın yoğun bakımdan çıkacakmış. Ben de yarın ameliyata giriyorum. Psikolojik problemleri yoktu, kendisiyle barışıktı ama neden yaptı bilmiyorum. Erkek arkadaşıyla problem yaşamış sanırım. Annesi babası giremesin diye de kapıyı kilitlemiş. Fulya'nın babası da gelip beni ziyaret etti, kendisi de çok üzgündü dedi.

Kaynak: DHA