İntihar Girişiminde Bulunan Genci Polis Engelledi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde inşaat halindeki binanın 5. katına çıkarak intihar girişiminde bulunan askerden izinli gelen genç, bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler tarafından etkisiz hale getirildi.



Olay, Hacıseyitali Mahallesi eski devlet hastanesi civarında bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'de askerlik görevini yapan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.Ş. (21), izne geldiği Konya'nın Seydişehir ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 5. katına çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri gencin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Polisler tarafından ikna edilmeye çalışılan M.Ş., sürekli olarak "Ben başaramadım, pes ettim artık, yaşamayacağım" diyerek intihar edeceğini söyledi. Olayı haber alarak olay yerine gelen gencin annesi ise oğlunu binanın tepesinde görünce sinir krizi geçirdi. Gencin annesine olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Polisler intihar girişiminde bulunan genci bir yandan ikna etmeye çalışırken, bir yandan da bulunduğu kata çıkmak için harekete geçti. Gencin yanına çıkan polisler, konuşmak için yaklaştıkları genci bir anlık dalgınlığından faydalanıp yakalayarak etkisiz hale getirdi. Geriye doğru çekilen genç, daha sonra aşağıya indirildi. Seydişehir Devlet Hastanesine götürülen M.Ş., yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA