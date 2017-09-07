İntihar girişiminde bulunan genci arkadaşı kurtardı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde intihar girişiminde bulunan genci arkadaşı kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Şair Nabi Mahallesi'nde ailevi ve psikolojik sorunları yüzünden bunalıma giren İ.H.T. 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genci fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, 112 Acil Sağlık ile polise bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken polis de genci ikna edebilmek için uzun çaba harcadı. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmasının ardından genci, mahalle arkadaşı Muzaffer A. üzerine atlayarak kurtardı.

Vatandaşlardan canlı yayın kapışması

Bazı vatandaşlar cep telefonları ile canlı yayın yapması ise çevrede bulunanları şaşırttı. Vatandaşlar, psikolojik soruları olduğu ileri sürülen İ.H.T.'nin daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Gencin kurtarılma anı kameraya yansırken, tedavi için ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.