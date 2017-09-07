İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Arkadaşı Üstüne Atlayarak Kurtardı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde intihar girişimi yüreklere ağızlara getirdi. İnthar etmek isteyen genci, üstüne atlayan arkadaşı kurtardı.

7 KATLI APARTMANIN ÇATISINDAN ATLAMAK İSTEDİ

Şair Nabi Mahallesi'nde ailevi ve psikolojik sorunları yüzünden bunalıma giren İ.H.T. (30) 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genci fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, 112 Acil Sağlık ile polise bildirdi.

ARKADAŞI KURTARDI

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken polis de genci ikna edebilmek için uzun çaba harcadı. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmasının ardından genci, mahalle arkadaşı Muzaffer A. üzerine atlayarak kurtardı.

ÇEVREDEKİLER CANLI YAYIN DERDİNE DÜŞTÜ

Bazı vatandaşlar cep telefonları ile canlı yayın yapması ise çevrede bulunanları şaşırttı. Vatandaşlar, psikolojik soruları olduğu ileri sürülen İ.H.T.'nin daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

GENÇ, HASTANEYE KALDIRILDI

Gencin kurtarılma anı kameraya yansırken, tedavi için ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.