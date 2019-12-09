İntihar girişiminde bulunan Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hastaneye kaldırıldı
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İntihar girişiminde bulunan Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hastaneye kaldırıldı

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Van'da cezaevinde intihar girişiminde bulundu.

09.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:29
İntihar girişiminde bulunan Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hastaneye kaldırıldı

Üniversite öğrencisi 'in katil zanlısı Özgür Arduç, 'da cezaevinde intihar girişiminde bulundu.


Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Arduç, tutuklandıktan sonra getirildiği Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda intihara kalkıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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