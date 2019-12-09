İntihar girişiminde bulunan Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hastaneye kaldırıldı
Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Van'da cezaevinde intihar girişiminde bulundu.
Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Van'da cezaevinde intihar girişiminde bulundu.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Arduç, tutuklandıktan sonra getirildiği Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda intihara kalkıştı. Euronews.com'da Görüntüle