İntihar girişimi trafiği durdurdu

GAZİANTEP - Boğazına bıçak dayayıp Tramvay'ın önünde intihar girişiminde bulunan Yılmaz E. isimli şahıs trafiği durdurdu.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama hastanesi önünden geçen Tramvay hattı üzerinde meydana geldi. Evinin olmadığını söyleyen bir Yılmaz E. isimli şahıs elindeki bıçağı boğazına dayayarak Tramvay'ın önüne atladı. 5 çocuğu olduğunu söyleyen Yılmaz E. evinin olmadığını ve geçinemediğini söyleyerek intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ikna etmeye çalıştığı şahıs bir türlü ikna olmayınca Tramvay seferleri bir süre durmak zorunda kaldı.

Bazı vatandaşların 'hemşehrim yol ver de geçek' demesi dikkatlerde kaçmadı.

Olay yerine gelen Ambulans ve itfaiye ekipleri ana yolu kapatınca trafik aksadı. Yılmaz E.'nin ikna edilmesiyle trafik normale döndü.