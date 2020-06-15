İntihar girişimi Milletvekili Fendoğlu engelledi
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İntihar girişimi Milletvekili Fendoğlu engelledi

Malatya'dan Ankara'ya giderek 10 katlı bir binanın çatısında intihar girişiminde bulunan şahsı MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ikna ederek aşağı indirdi.

İntihar girişimi Milletvekili Fendoğlu engelledi
15.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:16

Malatya'dan Ankara'ya giderek 10 katlı bir binanın çatısında intihar girişiminde bulunan şahsı MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ikna ederek aşağı indirdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi'ndeki 10 katlı bir sitenin çatısına çıkan Ali A. isimli şahıs intihar teşebbüsünde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilirken itfaiye ekipleri de aşağı branda kurdu.

Polis ekiplerinin uzun süre ikna çalışmalarının sonuçsuz kalırken, durumu öğrenen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, olay yerine gelerek şahsı ikna etmeye çalıştı. Binanın çatısına çıkan Milletvekili Fendoğlu, şahısla konuşarak ikna etti ve aşağı indirdi.

Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali A.'yı Meclisteki odasında ağırlayan Milletvekili Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı telefonla arayarak, iş konusunda da yardımcı olunmasını rica etti. Fendoğlu, intihardan vazgeçirdiği şahsı ikna ettikten sonra Malatya'ya gönderdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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