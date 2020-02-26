İntihar girişimi görüntülerinde provakatif paylaşım soruşturması

26.02.2020 19:27 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:27

Gaziantep'te yabancı uyruklu bir şahsın kendisini bir aracın önüne attığı görüntüleri çarpıtarak provokatif paylaşımlar yapan 16 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.



Gaziantep Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "24.02.2020 günü saat 22.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda meydana gelen ve intihar etmek amacıyla seyir halindeki aracın önüne kendisini atan şahısla ilgili olayın görüntülerini çarpıtmak suretiyle sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan kişi ve konuyla ilintili 16 şahıs hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA