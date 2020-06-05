İntihar ettiği sanılan genç kızın töre cinayetine kurban gittiği belirlendi
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İntihar ettiği sanılan genç kızın töre cinayetine kurban gittiği belirlendi

Mersin'de evinde tabancayla intihar ettiği sanılan genç kızın elinde barut izi bulunamaması üzerine 7 yakını gözaltına alındı.

05.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:13

Mersin'de evinde tabancayla intihar ettiği sanılan genç kızın elinde barut izi bulunamaması üzerine 7 yakını gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl 7 Kasım'da Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan apartmandaki evin banyosunda silahla intihar ettiği öne sürülen 17 yaşındaki İrem B'nin, 5 aylık hamile olması ve analizlerde elinde barut izi bulunamaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Kızlarının ölümünün ardından ailesinin Şanlıurfa'ya taşındığı bilgisine ulaşan ekipler, yakınlarını takibe aldı.

Kente giden ekipler, Haliliye ilçesi Örencik Mahallesi'nde 3 ay boyunca yaptıkları çalışmalarda genç kızın aile yakınları ve vatandaşlarla görüştü.

İrem B'nin nişanlısından ayrılarak geçen yıl ekim ayında ailesiyle Mersin'e taşındıklarını tespit eden ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından genç kızın ölümünün ardından yakınlarının memleketlerine döndüklerini belirledi.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, aile yakınlarının çelişkili ifadeleri üzerine baba K.B. (48), anne S.B. (54), abileri M.A.B. (20), V.B. (22) ile amcaları M.B. (53), İ.B. (44) ve M.V.B'yi (33) gözaltına aldı.

Ağabeyi cinayeti itiraf etti

M.A.B'nin, ailesinin isteği üzerine kardeşini öldürdüğünü itiraf ettiği ve polise kendisini silahla vurduğunu söylediklerini anlattığı öğrenildi.

Bazı yakınlarının da İrem B'nin nişanlısından ayrıldıktan sonra başkalarıyla görüştüğü iddiası üzerine ailesinin Mersin'e taşınma kararı aldığını söyledikleri belirtildi.

İrem B'nin öldümünün ardından sezaryenle dünyaya gelen bebeğinin 2 Ocak'ta hayatını kaybettiği öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "töre saikiyle kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İntihar ettiği sanılan genç kızın töre cinayetine kurban gittiği belirlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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