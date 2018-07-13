Otopsi Raporu Açıklanan Şule Çet'in Ağabeyi Kardeşinin Ölümünü Anlattı: Tecavüz Edip Camdan Atmış

Ankara'da çalıştığı iş yerinin 20. katından düşerek yaşamını yitirdiği iddia edilen Şule Çet'in otopsi raporunda, cinsel saldırıya maruz bırakıldığına ait bulgular yer aldı. Ayrıca kadının vücudunda boğuşma izlerinin olduğu belirtilirken, düştüğü cam ve pervazda parmak izine rastlanmadığı da kaydedildi.

TECAVÜZE UĞRAYIP ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Şule'nin kardeşi Şenol Çet sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kardeşinin intihar etmediğini, cinsel saldırıya uğrayıp öldürüldüğünü iddia etti.

İşte Şenol Çet'in sosyal paylaşımı:

"OTOPSİ RAPORUNDA KARDEŞİMİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KESİNLEŞTİ"

Ben Şenol Çet kardeşim Şule Çet için adalet arıyorum. Adaleti sosyal medyada sesimizi duyurarak sağlamak için twitter hesabı açtım. Bugüne kadar kardeşim cinayete kurban gitti dedim kimse inanmadı otopsi raporunda kardeşimin öldürüldüğünü kesinleşti.

"CAMDAN AŞAĞI ATIP İNTİHAR SÜSÜ VERMİŞ"

Kardeşimin katili Ç. A. Şule'ye tecavüz etmiş. Camdan aşağı atıp intihar süsü vermiş. Ben adalet arıyorum öfkemi içimde tutarak adalet arıyorum. Onun cezasını yargı versin. Adalet istiyorum adalet. Gereken cezayı alsın istiyorum.

"KARDEŞİMİN KATİLİ İLK GÖZALTISINDA ŞULE'Yİ SUÇLAMIŞTI"

Kardeşimin katili ilk gözaltısında Şule'yi suçlamıştı. Benimle alakası yok demişti. İntihar etti demişti. Serbest kaldı. Daha sonra bütün deliller onu gösterirken ve üzerinde kardeşimin DNA'sı olmasına rağmen tırnaklarında kardeşimin DNA'ları olmasına rağmen serbest bırakıldı.

"GAYET MUTLUYDU BİR SIKINTISI OLSA BANA ANLATIRDI"

Şule'yle öldürülmeden 3 gün önce görüştük kendisine para gönderdim. Gayet mutluydu bir sıkıntısı olsa bana anlatırdı. 2 sene önce annemi kaybettik o süreçte çok sıkıntı çektik. İntihar etse o zaman ederdi. İntihar edecek kişi niye elalemin işyerine gidip de orada kendini atsın ki?

"İNTİHARI DÜŞÜNEN BİRİ DOĞUM GÜNÜ İÇİN PLAN YAPAR MI?"

Akıl ve mantığa sığıyor mu? Şule öldürüldüğü gün doğum günüydü. Doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla plan yapmış. İntiharı düşünen birisi doğum gününü kutlamak için plan yapar mı?

"KİMSE İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYORDU"

Okul arkadaşlarıyla, ev arkadaşıyla görüştüm. Kimse intihar ettiğine inanmıyordu. Zaten ev arkadaşına attığı mesajlar ortadaydı. Mesajlara baktığımızda bile şüpheli durum var ortada. Biz hiçbir zaman inanmadık intihar ettiğine.

"BİR ERKEK OLARAK KARDEŞİME TECAVÜZ EDİLDİĞİNİ ANLADIM"

Kardeşimi teşhis etmek için morga girdiğimde boğuşma izleri vardı. Katilin tırnak izleri vardı. Bu anı gördüm ben bu anı yaşadım ben. Ben bir erkek olarak kız kardeşimin o an tecavüz edildiğini ve öldürüldüğünü anlamıştım. O an hem erkekliğimden utandım hem de yıkıldım ben.