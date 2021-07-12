İntihar ettiği iddia edilen kadının kocası tutuklandı
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İntihar ettiği iddia edilen kadının kocası tutuklandı

İntihar ettiği iddia edilen kadının kocası tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 8 Haziran'da intihar ettiği iddia edilen Ayşe Tayurak'ın eşi Adem Tayurak, olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 8 Haziran'da intihar ettiği iddia edilen Ayşe Tayurak'ın eşi Adem Tayurak, olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda tanık ifadelerinin ardından, Cuma günü gözaltına alınan Ayşe Tayurak'ın eşi Adem Tayurak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi 613. Sokakta 7 çocuk annesi 40 yaşındaki Ayşe Tayurak, sabaha karşı evinde boynunda ip ile asılı bir şekilde bulunmuştu. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların ardından intihar ile ilgisi olduğu değerlendirilen Adem Tavurak, Silvan Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Tavurak, daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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