İntihar Ettiği İddia Edilen Eboue, ABD Ekibiyle Görüşüyor

Mayıs 2014'ten beri ayağı topa değmeyen eski Galatasaraylı Eboue'ye sürpriz bir teklif geldi. En son 2014 Mayıs ayında Ziraat Türkiye Kupası final maçı olan Galatasaray - Eskişehirspor karşılaşmasında görev alan Eboue bir daha sahalara dönemedi.

Daha sonra Sunderland'e imza atmak üzereyken FIFA'dan 1 yıl men cezası aldı. Ardından Türk Ocağı Limasol'le anlaşan fakat bu kez de sağlık kontrollerinden geçemeyen Eboue, bir türlü formaya kavuşamadı.

ABD EKİBİYLE GÖRÜŞÜYOR

Geçtiğimiz dönemde intiharın eşiğine geldiğini açıklayan Eboue'ye şimdi bir şans kapısı açıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre; tecrübesiyle takıma katkı sağlayacağını düşünen MLS takımlarından Galaxy, Eboue'yi takıma katmak istiyor.

Önümüzdeki günlerde Eboue'nin transferinin açıklanması bekleniyor.

İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Fildişili futbolcunun geçtiğimiz günlerde intihar ettiği iddia edilmiş, daha sonra olay yalanlanmıştı.