"İntihar etti" dediği kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis istemi

06.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:50

Konya'da pancar hasadı işinde kazanç ortağı olduğu ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğu iddia edilen kadını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hayrettin Şavk ile taraf avukatları katıldı.

Şavk, olayla ilgisinin bulunmadığını ve Nazife Azak'ı öldürmediğini ileri sürdü.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, olay günü Şavk ve Azak'ın, sanığın aracıyla tarım işçilerini tarlaya götürdüklerini, işçiler tarlada çalıştıkları sırada Şavk'ın, işçilerden birini aracına çağırarak, maktulün intihar ettiğini söylediğini aktardı.

Maktulün yanındaki tüfeğin sanık Şavk'a ait olduğunu kaydeden savcı, tanıklardan maktulün kız kardeşi Şerife Kozan'ın, "Olaydan birkaç gün önce sanıkla konuştuk. Kendisine 'kardeşimle aranızda bir şeyler olduğuna dair bir dedikodu var. ya kardeşimi nikahına al ya da peşini bırak. Kardeşimin kimseye ihtiyacı yok' dedim. O da bana 'Benim de karımla aram bozuluyor. Merak etme. Bu işi en kısa sürede kökten halledeceğim' dedi." şeklindeki beyanlarını hatırlattı.

Duruşma savcısı, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Şavk'ın avukatı ise esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebinin kabulüne ve Şavk'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın Karatay ilçesinde, 5 Temmuz 2015'te, pancar tarlasında Hayrettin Şavk'a ait minibüste ortağı Nazife Azak ölü bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Şavk'ı gözaltına almıştı. Şavk ifadesinde, Azak'ın, kendisine ait tüfekle intihar ettiğini ileri sürmüştü.

Tutuklanan Hayrettin Şavk hakkında "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA