İntihar etmesin diye 24 saat gözetim altında

ALINAN önlemler arasında Stephan E.'nin özel hücrede tutulması ve hücrenin de kameralarla donatılması da var. Irkçı katil zanlısı Stephan E.'yi hücresinde izlemek ve takibe almak için özel ekip görevlendirildi. Zanlının her saniyesi kameralarla izleniyor. Nefes alması bile kontrol altında. Her anı da rapor ediliyor. Ekran başında Stephan E.'yi takip eden görevliler iki saate bir nöbet değiştiriyor.

Zanlının ev ve iş yerinde el konulan bilgisayarlarla elde edilen diğer belgelerle ilgili incelemeler ise devam ediyor. Zanlı, kendisine yönelik suçlamalarla ilgili susmayı tercih etti.