İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti
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D-100 Karayolu, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kişiyi tesadüfen bölgeden geçen belediye başkanının ikna çalışmaları neticesiyle son anda engellendi.

14.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:04
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kişiyi tesadüfen bölgeden geçen belediye başkanının ikna çalışmaları neticesiyle son anda engellendi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Feniş Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta A.E. isimli vatandaşın intihar girişiminde bulunduğunu gören çevredekiler durumu emniyet güçlerine haber verdi. İntihar girişimi nedeniyle olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bölgeden geçen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, intihar girişiminde bulunan A.E.'yi vazgeçirmeye çalıştı. İntihara kalkışan A.E. ile sohbet eden Büyükgöz'ün girişimi sırasında bölgede önlem alan polis ve 112 sağlık ekipleri personeli A.E.'yi yakalayarak intihar teşebbüsünü engelledi. A.E.'nin taleplerini dinleyen Başkan Büyükgöz taleplerin yerine getirilmesi için ekiplere talimat verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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