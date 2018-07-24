İntihara Kalkışan Gence İlginç Tepki: İn Lan Oradan Aşağı, Atlamak Yürek İster
Samsun'da eski eşiyle sorunları olduğu iddia edilen ve bunalıma giren genç, intihara kalkıştı. Bazı vatandaşlar intihara kalkışan gence, "İn lan oradan aşağıya. Atlamak yürek ister." şeklinde tepki verdi.
Samsun'da eski eşiyle sorunları olduğu iddia edilen ve bunalıma giren gence Samsunlu vatandaşların tepkisi ilginç oldu. Bazı vatandaşlar 16. kata çıkan gence, "İn lan oradan aşağıya. Atlamak yürek ister" şeklinde tepki gösterdi.
ESKİ EŞİYLE PROBLEM YAŞAYAN GENÇ, İNTİHARA KALKIŞTI
Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski eşiyle problem yaşayan ve bunalıma giren 21 yaşındaki Murat D., 16 katlı inşaat halindeki binanın çatı katına çıktı. İntihara teşebbüs eden ve çatıda yürekleri adeta ağza getiren genç için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu.
"İN LAN AŞAĞI, ATLAMAK YÜREK İSTER"
Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri de binanın önüne şişme yatak açtı. O sıradan gerek araçlarıyla gerekse yaya olarak yoldan geçen vatandaşların ise gence büyük tepkisi oldu. İntiharı bir film gibi izleyerek ilk önce kendi aralarında "Atlar-Atlamaz" şeklinde yorum yapan vatandaşlar daha sonra gence dönerek, "İn lan aşağıya. Atlamak yürek ister" şeklinde bağırdı.
Daha sonra müzakereci tarafından ikna edilen genç gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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cokta iyiyiz cokta ekonomi iyi cokta huzurluyuz cokta güclüyüzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Adam oraya laf olsun diye çıkmaz. Demekki öyle bunalım içine girmişKi intihari çözüm görmüş kendinde. Oyüzden kim olursa olsun intihara kalktıMi adam tahrik edici laf söylenemez . Adam atlar ölür gider bir ömür boyuDa ızdırap çekersinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ya adam gaza gelerek atlasaydı ? İşte atlamak yürek ister diyen değerli gençler, intihara teşvikten sorumlu olurlardı. Toplumun şahit olacağı olaylarda gaza gelmeyin. Safiye İnci durumuna düşersiniz. Söylemeden geçmiyim dedim.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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SAKALI MURO MU FILIMDEYIL OGLUM IN ASAGI SAMARLAYIN SU DENSIZI YUKSEGE CIKMASIN DAHA INE MIYOR ASAGI DINGILCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HUZUR islamdadırCevap Yaz 3 Yayından Kaldır