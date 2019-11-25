İntihar etmek isterken omzundan yaralandı
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İntihar etmek isterken omzundan yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kişi, kalbini hedef alırken omuzundan yaralandı.

25.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:40
İntihar etmek isterken omzundan yaralandı

'ın ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kişi, kalbini hedef alırken omuzundan yaralandı.


Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre A.F.I. isimli bir şahıs intihar için silahı kalbine dayamaya çalıştı. Bu sırada hedefi tutturamayan şahıs omuzundan yaralandı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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