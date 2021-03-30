İntihar etmek istedi, komutan ikna etti
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İntihar etmek istedi, komutan ikna etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İntihar etmek istedi, komutan ikna etti

Manisa'nın Salihli ilçesinde işten çıkarıldığını iddia eden 1 kişi benzin bidonu ve tüfekle intihar girişiminde bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde işten çıkarıldığını iddia eden 1 kişi benzin bidonu ve tüfekle intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan kişiyi ise İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen ikna etti.

Olay, Adala Mahallesi'ndeki özel bir firmada meydana geldi. Özel bir firmada temizlik işçisi olarak görev yapan 51 yaşındaki Yüksel Y. geçtiğimiz hafta istifa ederek görevinden ayrıldı. Yüksel Y. zorla istifa ettirildiğini iddia ederek, bir eline benzin bidonu, bir eline tüfek alarak firma önünde intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminden vazgeçmeyen Yüksel Y.'yi olay yerine gelen Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen ikna etti. Firma önünde benzin ve tüfekli intihar girişiminde bulunan Yüksel Y.'nin 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan Yüksel Y.'nin çocuklarından birisinin psikolojik sorunlu olduğu öğrenilirken, çocuğun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alşen öncülüğünde tedavi ettirileceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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