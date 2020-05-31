İntihar etmek için doğal gazı açtı, patlamada ev harabeye döndü KAHRAMANMARAŞ'ta Hüseyin D. (25), intihar etmek için mutfaktaki doğal gaz borusunu kesti ve bir süre sonra meydana gelen büyük bir patlama ile ağır yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta Hüseyin D. (25), intihar etmek için mutfaktaki doğal gaz borusunu kesti ve bir süre sonra meydana gelen büyük bir patlama ile ağır yaralandı. Komşularının haber vermesi üzerine geldiği evini harabe şekilde bulunca gözyaşlarına boğulan Leyla Temiz (64), kiracısı Hüseyin D.'nin eşinin evi terk etmesinden dolayı intihara kalkıştığını belirterek, "Evimi yaktı. Eşi gittiyse suçlu ben miyim. Şikayetçiyim" dedi.

Cuma günü Süleymanşah Mahallesi'nde bulunan Leyla Temiz'in kiraya verdiği evinde patlama meydana geldi. Gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin büyük panik yaşadığı patlamanın şiddetiyle çevredeki evlerin camları da kırıldı. Patlama sesi şehrin birçok noktasında duyulurken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Patlamada vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralanan Hüseyin D., ambulansla hastaneye götürüldü, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

HORTUM KESİLMİŞYangın söndürüldükten sonra ekipler tarafından yapılan ilk incelemede patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlendi. Gaz sıkışmasının neden kaynaklandığını tespit etmek için detaylı inceleme yapan ekipler, mutfaktaki doğal gaz borusunun kesildiğini saptadı."İNTİHAR EDECEĞİNİ BANA DA SÖYLEMİŞTİ"Hüseyin D.'nin dini nikahlı eşinin bir süre önce evi terk ettiği ve bu nedenle çevresindekilere intihar etmek istediğini söylediği belirlendi. Patlama haber ini alarak evine gelen Leyla Temiz ise karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Eşyalarıyla birlikte Hüseyin D.'ye kiraya verdiği evi harabe halinde bulan Leyla Temiz, gözyaşlarına hakim olamadı.Eşinin bir süre önce vefat ettiğini, geçirdiği kaza nedeniyle yatağa bağlı olan oğlunun yanında kaldığını bu nedenle kendisine gelir olması için evini eşyalarıyla birlikte kiraya verdiğini anlatan Leyla Temiz, şöyle konuştu: "Aylık 500 liraya 3 ay önce evi Hüseyin D.'ye kiraya verdim. Kendisi bugüne kadar sadece 250 lira ödeme yaptı. Komşular telefon edip 'Evin patladı' dedi. Haber i alıp geldiğimde polisler, itfaiye vardı. Kendi kendini zehirleyip öldürmek için doğal gaz borusunu kesmiş, intihar etmek istemiş. Daha önce de internette yazmış 'Kendimi öldüreceğim' diye. Bana da telefon etti, 'Kendimi öldüreceğim teyze. Ben karımı seviyorum' dedi. Ben de 'Öyle şey olmaz' dedim. Doğal gazımı kesip evimi yaktı. Eşi gittiyse suçlu ben miyim? Devlet bana yardım etsin. Emekli aylığım vardı, onunla geçiniyordum ama oğluma kredi çektim ve maaşımla onu ödüyorum. Oğlum yatalak ve bakmak için de onun evine yerleştim. O nedenle evimi kiraya verdim. Hüseyin D.'den ölene kadar şikayetçiyim."'ÇELİK KAPI KOMŞUNUN CAMLARINI KIRDI'Mahalle sakinlerinden Abdullah Sarıca da patlamanın çok şiddetli olduğunu söyledi. Sarıca, "Patlamayla birlikte evin çelik kapısı spor aletine çarptıktan sonra komşunun evine çarpıyor. Çevre evlerin camları kırık. Bu yasaktan dolayı parkımızda çocuk yoktu. Çocukların olmamasından dolayı burada can kaybı yaşanmadı. Olaydan evin yanındaki bankta gençler oturuyormuş ama sinekten rahatsız olup üste çıkıyorlar ve 15 dakika sonra patlama meydana geliyor" diye konuştu.

Patlamada ağır yaralanan Hüseyin D.'nin Necip fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Kaynak: DHA