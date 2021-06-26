İntihar etmek için çatıya çıktı, eline geçeni yola fırlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İntihar etmek için çatıya çıktı, eline geçeni yola fırlattı

İntihar etmek için çatıya çıktı, eline geçeni yola fırlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu Karaköy'de dün akşam saatlerinde bir binanın çatısına intihar etmek için çıkan şahıs, eline aldığı malzemeleri Kemeraltı Caddesi'ne fırlatmaya başladı.

Beyoğlu Karaköy'de dün akşam saatlerinde bir binanın çatısına intihar etmek için çıkan şahıs, eline aldığı malzemeleri Kemeraltı Caddesi'ne fırlatmaya başladı. Bir süre trafiğe kapatılan cadde, şahsın inmesinin ardından tekrar açılırken, o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay dün akşam, saat 19.30 sıralarında Beyoğlu Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Kemeraltı Caddesi üzerindeki bir binanın çatısında yaşandı. İddiaya göre tiner alan kimliği belirsiz şahıs, Selanik Pasajı yanında bulunan binanın çatısına intihar etmek amacıyla çıktı. Çatıya çıkan şahıs, binanın çatısında bulunan malzemeleri trafiğin yoğun olduğu Kemeraltı Caddesi atmaya başladı. Şahsın caddeye malzeme attığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Aldığı tinerin etkisi sebebiyle çatıda yürüyen şahıs, sonrasında çatıdan indi. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İntihar etmek için çatıya çıktı, eline geçeni yola fırlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Parkta can pazarı! Ailesiyle birlikte oturan adam, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Parkta can pazarı! Ailesiyle birlikte oturan adam, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Hasta numarası yapan şahıs, olayın kontrolden çıktığını fark edince çareyi intihara girişmekte buldu
Hasta numarası yapan şahıs, olayın kontrolden çıktığını fark edince çareyi intihara girişmekte buldu
3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve babasından tuhaf savunma! İkisi de farklı konuştu
3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve babasından tuhaf savunma! İkisi de farklı konuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Şenol Güneş Yiğit Şardan Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İntihar etmek için çatıya çıktı, eline geçeni yola fırlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 09:32:02. #1.16#

title