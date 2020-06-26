İntihar etmek için çatıya çıkan adamı film izler gibi izlediler
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İntihar etmek için çatıya çıkan adamı film izler gibi izlediler

İntihar etmek için çatıya çıkan adamı film izler gibi izlediler -Kayseri'de vatandaşlar çatıya çıkan adamı izlemek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Kayseri'de intihar etmek için bir iş merkezinin çatısına çıkan şahsı çevredeki vatandaşlar film izler gibi izledi.

26.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:19

İntihar etmek için çatıya çıkan adamı film izler gibi izlediler

-Kayseri'de vatandaşlar çatıya çıkan adamı izlemek için sosyal mesafeyi hiçe saydı

KAYSERİ - Kayseri'de intihar etmek için bir iş merkezinin çatısına çıkan şahsı çevredeki vatandaşlar film izler gibi izledi.

Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesinde gerçekleşen olayda, ismi öğrenilemeyen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs 14 katlı iş merkezinin çatısına çıkarak intihar etmeye kalktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kurtarma minderi açarken, polis ekipleri de çatıya çıkan şahsı ikna etmeye çalıştı. Ekipler çalışırken çevredeki vatandaşlar da sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak çatıdaki adamı izlediler.

Yaklaşık 45 dakika süren ikna çabalarının ardından şahıs çatıdan indirilerek ambulansa götürüldü.

İntihar etmek için çatıya çıkan adamı film izler gibi izlediler

Kaynak: İHA

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