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İntihar etmek için balkona çıkan şahsı film gibi izlediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İntihar etmek için balkona çıkan şahsı film gibi izlediler İntihar etmek isteyen genci görenler telefonlara sarıldı Erzurum'da alkollü bir şahıs intihar etmek amaçlı çıktığı balkondan saatler sonra ikna edilerek indirildi.

İntihar etmek için balkona çıkan şahsı film gibi izlediler

İntihar etmek isteyen genci görenler telefonlara sarıldı

ERZURUM - Erzurum'da alkollü bir şahıs intihar etmek amaçlı çıktığı balkondan saatler sonra ikna edilerek indirildi. 2 saat boyunca şahıs ikna edilirken meraklı kalabalık ise ellerinde telefonlarla saniye saniye olanları izleyip kayıt ettiler.

Edinilen bilgilere olay dün akşam saatlerinde Yakutiye İlçesine bağlı Ali Ravi Mahallesindeki atıl bir binanın 5. katında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen ve ailevi sorunları olduğu öğrenilen Gökhan K.intihar etmek amaçlı binanın üst katına çıktı. Balkon demirlerinden sırtı dönük vaziyette asılan Gökhan K. etrafına bağırmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Erzurum Arama Kurtarma ekibine bağlı intihar müzakerecisi Lokman Toptaş tarafından 2 saatin sonunda ikna edilen adam intihardan vazgeçirildi.

Bu anlar yaşanırken aşağıdaki meraklı kalabalık ise dikkat çekti. Onlarca kişi ellerine aldıkları telefonlar saniye saniye yaşananları kaydetti. Film gibi saatlerce olayları takip eden meraklı kalabalık şahsın intihardan vazgeçmesi sonrası alkışla destek verdi.

İntihar etmek için balkona çıkan şahsı film gibi izlediler

İntihar etmek için balkona çıkan şahsı film gibi izlediler

İntihar etmek için balkona çıkan şahsı film gibi izlediler

İntihar etmek için balkona çıkan şahsı film gibi izlediler
İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri
Balkondaki intihar girişimini film gibi izleyip telefonları ile görüntülediler

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