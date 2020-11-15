İntihar eden şahsın yakınları hastane bahçesinde birbirine girdi
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İntihar eden şahsın yakınları hastane bahçesinde birbirine girdi

15.11.2020 23:01 | Son Güncelleme: 15.11.2020 23:08

İntihar eden şahsın yakınları hastane bahçesinde birbirine girdi Gaziantep'te hastanede yatan eşine refakat eden şahıs hastanenin 5. katından atlayarak intihar etti.

İntihar eden şahsın yakınları hastane bahçesinde birbirine girdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te hastanede yatan eşine refakat eden şahıs hastanenin 5. katından atlayarak intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın akrabaları hastane bahçesinde birbirine girdi.

Edinilen bilgilere göre, 25 Aralık Devlet Hastanesi kırık tedavisi için ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa Ataş hastanenin 5. katındaki odadan atlayarak intihar etti. Eşiyle yaşadığı tartışma sonucu atladığı iddia edilen Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aktaş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken Aktaş'ın ailesi ile eşinin ailesi olay sonrası hastane bahçesinde tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İntihar eden şahsın yakınları hastane bahçesinde birbirine girdi
İntihar eden şahsın yakınları hastane bahçesinde birbirine girdi
İntihar eden şahsın yakınları hastane bahçesinde birbirine girdi
İntihar eden şahsın yakınları hastane bahçesinde birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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