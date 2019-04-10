İntihar Eden Ortaokul Öğrencisi Enes, Toprağa Verildi

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesindeki inşaatın bodrum katında, kendisini iple tavana asarak, yaşamına son veren ortaokul öğrencisi Nuri Enes K. (11), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Serinhisar İmam Hatip Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencisi Nuri Enes K.'nin, pazartesi akşamı eve gelmemesi üzerine, babası Mustafa K., polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Nuri Enes K., gece boyu süren aramalara rağmen bulunamadı. Arama çalışmalarını dün de sürdüren polis ekipleri, kontrol amacıyla Yenice Mahallesi'nde girdikleri inşaat halindeki binanın bodrum katında, Nuri Enes K.'nin tavana asılı cesedini buldu. İlk belirlemelere göre, intihar ettiği anlaşılan Nuri Enes K.'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

Nuri Enes K. için bugün Serinhisar ilçesindeki Çarşı Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Mustafa K., taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı sırasında Nuri Enes K.'nin sınıf arkadaşları, baba Mustafa K. ile birlikte en ön sırada saf tuttu. Nuri Enes K., kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

HARD DİSKTE İNCELEME SÜRÜYOR

Son 1 ayda okuldan kaçıp, internet kafeye gittiği, burada online savaş oyunları oynadığı öğrenilen Nuri Enes K.'nin kullandığı bilgisayarın hard diskine polis ekiplerince el koyuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, hard disk üzerinde Nuri Enes K.'nin oynadığı oyunlarla ilgili incelemeleri sürüyor.

- Denizli

Kaynak: DHA