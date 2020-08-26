İntihar eden karı koca defnedildi
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İntihar eden karı koca defnedildi

Gaziantep'te intihar eden karı koca, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

İntihar eden karı koca defnedildi
26.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:05

Gaziantep'te intihar eden karı koca, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Tır şoförü olarak çalışan 32 yaşındaki Hakan Sözlü, dün sabah eşi Emine Bozdoğan ile evde tartışarak ayrıldı. Gece eve döndüğünde eşinin ilaç içerek intihar ettiğini gören Sözlü, başına dayadığı tabanca ile yaşamına son verdi.

Karı kocanın cenazesi otopsi için getirildikleri Gaziantep Adli Tıp Kurumundan aileleri tarafından alındı. Emine Bozdoğan'ın yakınları cenaze teslim edildiği sırada sinir krizleri geçirdi. Sözlü ve Bozdoğan'ın cenazesi Şehitkamil ilçesine bağlı Sam Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında defnedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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