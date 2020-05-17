İntihar eden işçide korona çıktı İntihar eden işçide korona çıktı Mersin'de mermer ocağı işçisinin ailesi ve 120 iş arkadaşı korona virüs testine tabi tutulduktan evlerinde izole edildi Mersin'in Erdemli ilçesinde 14 Mayıs'ta ormanda çam ağacına asılmış olarak bulunan mermer ocağı işçisinin otopsisinde korona virüse...

İntihar eden işçide korona çıktı Mersin'de mermer ocağı işçisinin ailesi ve 120 iş arkadaşı korona virüs testine tabi tutulduktan evlerinde izole edildi MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 14 Mayıs'ta ormanda çam ağacına asılmış olarak bulunan mermer ocağı işçisinin otopsisinde korona virüse yakalandığı belirlendi. İşçinin ailesi ve iş yerinde çalışan 120 kişiye test yapılıp izole edildi. Edinilen bilgiye göre olay, 4 gün önce Kayacı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Çam ağacına asılı halde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ağaca asılı şahsın mermer ocağında çalışan 4 çocuk babası Ümit K.'ye ait olduğunu belirledi. Ümit K.'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü. Otopsi sırasında cenazeye yapılan korona testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Ümit K.'nin ailesi ve 120 iş arkadaşına hastanede korona testi yapıldı. Ayrıca filyasyon uygulaması gerçekleştirildi. Ümit K.'nin cenazesi detaylı test ve inceleme yapılmak üzere İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kaynak: İHA