İntihar eden baba, kızını göstermedikleri için eski kayınbiraderi ile eşini vurmuş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İntihar eden baba, kızını göstermedikleri için eski kayınbiraderi ile eşini vurmuş

İntihar eden baba, kızını göstermedikleri için eski kayınbiraderi ile eşini vurmuş
Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son veren Emrah M.'nin (35), eski eşinin kardeşi Hasan Göçmen ve onun eşi Mehtap Göçmen'i, 7 aylık kızını kendisine göstermedikleri gerekçesiyle silahla yaraladığı ortaya çıktı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son veren Emrah M.'nin (35), eski eşinin kardeşi Hasan Göçmen ve onun eşi Mehtap Göçmen'i, 7 aylık kızını kendisine göstermedikleri gerekçesiyle silahla yaraladığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Samur Sokak'ta meydana geldi. Emrah M., eski eşinin kardeşi Hasan Göçmen ve onun eşi Mehtap Göçmen'in içinde bulunduğu kamyonete otomobiliyle çarptıktan sonra tabancasını çıkarıp, ateş açtı. Emrah M. daha sonra aynı silahı başına dayayarak, ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Emrah M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Göçmen çifti ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan çiftin tedavisi sürüyor. 

BEBEĞİNİ, ERKEK KARDEŞİNE BIRAKIP GİTMİŞEmrah M.'nin, Göçmen çiftini, 7 aylık kızını kendisine göstermedikleri gerekçesiyle yaraladığı ortaya çıktı. Emrah M.'nin, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dün akşam kızını görmek için Göçmen çiftinin evine gittiği; ancak çocuğu kendisine gösterilmeyince tartıştıkları öğrenildi. Çiftin, tartışmanın ardından kamyonetle evin bulunduğu sokaktan ayrıldığı, Emrah M.'nin de arkalarından gidip, otomobille araçlarına çarptığı ve daha sonra olayın meydana geldiği belirlendi. Emrah M.'nin 1 yıl önce boşandığı eski eşinin, 7 aylık kızlarını kardeşi Hasan Göçmen ve eşi Mehtap Göçmen'e bırakarak, ortadan kaybolduğu öğrenildi.Görüntü dökümü: Apartmandan görüntüOlay yerinden görüntü

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ- Burak TEKİN- Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara),


İntihar eden baba, kızını göstermedikleri için eski kayınbiraderi ile eşini vurmuş
İntihar eden baba, kızını göstermedikleri için eski kayınbiraderi ile eşini vurmuş
İntihar eden baba, kızını göstermedikleri için eski kayınbiraderi ile eşini vurmuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

Çocuğunu görmek isteyen adam, önce eski kayınbiraderi ile eşine sonra da kafasına sıktı
Çocuğunu görmek isteyen adam, önce eski kayınbiraderi ile eşine sonra da kafasına sıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi
Mansur Yavaş'ın Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi kapsamında ödemeler başladı
Mansur Yavaş'ın Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi kapsamında ödemeler başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Adnan Menderes Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İntihar eden baba, kızını göstermedikleri için eski kayınbiraderi ile eşini vurmuş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:35:10. #1.16#

title