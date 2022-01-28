ADANA (İHA) - İntihar eden arkadaşa son bakış

Adana'da girdiği bunalımdan çıkamayan bir kişi otomobilinde kafasına tabancayla ateş edip intihar ederken, olay yerine gelen arkadaşının ona gözyaşları içinde son kez bakması herkesi duygulandırdı

ADANA - Adana'da girdiği bunalımdan çıkamayan bir kişi otomobilinde kafasına tabancayla ateş edip intihar etti. Olay yerine gelen arkadaşının ona gözyaşları içinde son kez bakması herkesi duygulandırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.A.T. 26 Ocak günü evine gelmedi. Bunun üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ancak H.A.T. bir türlü bulunamazken bu saatlerde Seyhan Baraj Gölü kenarında tabancayla otomobilin içinde kafasında yaralı bir şahıs olduğu bilgisi geldi. Polis olay yerine giderek çalışma başlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada ölen şahsın H.A.T. olduğunu belirledi. Otomobilde yapılan incelemede ise şahsın "ölümümden kimse sorumlu değildir, hayattan bıktım" diyerek not bıraktığı öğrenildi.

Olay yerine H.A.T.'nin yakınları ve arkadaşları geldi. Bir arkadaşının Hasan Ali T.'ye son bir kez bakıp ağlaması herkesi duygulandırdı. H.A.T.'nin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. H.A.T'nin cenazesi, otopsinin ardından morgdan alınarak toprağa verildi.

(FKE-NSO-Y)