İntihar amaçlı çatıya çıkan genci, imam nikahlı eşi ikna etti SİVAS'ta 3 aydır imam nikahlı eşi S.K.'den ayrı yaşayan Ramazan A. (22), iki katlı evin çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

SİVAS'ta 3 aydır imam nikahlı eşi S.K.'den ayrı yaşayan Ramazan A. (22), iki katlı evin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Ramazan A., polisin imam nikahlı eşini olay yerine getirmesi ile intihardan vazgeçirildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. 3 aydır imam nikahlı eşi S.K.'den ayrı yaşadığını gerekçe gösteren Ramazan A., iki katlı evinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Çatıda Ramazan A.'yı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de çatının altına atlama ihtimaline karşı atlama yatağı ve branda çekti. Polisin girişiminden vazgeçirmeye çalıştığı Ramazan A., olay yerine imam nikahlı eşi S.K.'nın çağrılmasını istedi. Polis ekipleri S.K.'yu bulunduğu yerden alarak olay yerine getirdi. Polisin çabası ve nikahsız eşinin söylemleri üzerine ikna olarak çatıdan inen Ramazan A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ramazan A.'nın, intihar girişimi esnasında çevredeki vatandaşların apartmanların balkonlarından olayı izlediği görüldü.

Kaynak: DHA