Intesa, 2025 Yılına Kadar Olacak Süreçte Kömür Madenciliğini Finanse Etmeyi Sonlandıracak

Reuters haber ajansı, İtalya'nın en büyük bankası Intesa Sanpaolo'nun, kömür sektörüyle bağlantısını 2025 yılına kadar aşamalı olarak tümüyle kesmek amacıyla sektörü finanse etmeye derhal son vereceğini bildirdi.

Reuters haber ajansı, İtalya'nın en büyük bankası Intesa Sanpaolo'nun, kömür sektörüyle bağlantısını 2025 yılına kadar aşamalı olarak tümüyle kesmek amacıyla sektörü finanse etmeye derhal son vereceğini bildirdi. Intesa, çevre politikalarının geliştirilmesine yönelik olarak yatırımcıların yükselen çağrılarına kulak verme konusunda benzerlerine katılmakta.

Yıllık genel kurul toplantısı öncesinde ortaklık paydaşlarının sorularını yanıtlayan Intesa yönetimi, Nisan ayında kömür finansmanı politikasını gözden geçirdiklerini, yılsonuna kadar ise yeni hedefler belirleyeceklerini duyurdu. Politikasını güncelleyen Intesa, 2025 yılına kadar kömür madenciliği sektöründe çalışan firmalara verdikleri tüm finansal hizmetleri aşamalı bir biçimde kaldıracaklarını açıkladı.

Intesa'nın duyurusu, 20 büyük ekonomiyi oluşturan ülkeler grubunun geçen hafta Napoli'de bir araya gelmiş olan enerji ile çevre bakanlarının son bildirilerinde temel iklim değişikliği sözlerini yerine getirme konusunda anlaşmaya varamamaları sonrasında geldi.

Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre