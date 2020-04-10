SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› İNTES Başkanı Koloğlu'ndan iş dünyasına "umutsuzluğa kapılmayın" mesajı Açıklaması - Ekonomi
Ekonomi, Türkiye, Ekonomi

İNTES Başkanı Koloğlu'ndan iş dünyasına "umutsuzluğa kapılmayın" mesajı Açıklaması

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde iş dünyasının, birlik içinde, umutsuzluğa kapılmadan çalışmalarını sürdürmesi ve istihdamın korunması için hassasiyet göstermesi gerektiğini bildirdi.

10.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:56
İNTES Başkanı Koloğlu'ndan iş dünyasına

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde iş dünyasının, birlik içinde, umutsuzluğa kapılmadan çalışmalarını sürdürmesi ve istihdamın korunması için hassasiyet göstermesi gerektiğini bildirdi.

Koloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan, en büyük ekonomileri dahi sınava tabi tutan zorlu bir süreçten geçildiğini ifade etti.

Bu süreçte herkesin ortak gayesinin, Türkiye'nin bu zorlu süreci her manada en az zararla atlatmasını sağlamak olduğuna işaret eden Koloğlu, devletin salgının yayılımını azaltmak ve Kovid-19'un ekonomi ve çalışma hayatına dönük olumsuz etkilerini en aza indirmek adına gerekli tüm tedbirleri süratle aldığını belirtti.

Koloğlu, sağlık altyapısının mevcut gücünün bu zorlu süreçte ülkeye ciddi bir avantaj sağladığına dikkati çekerek, "Başta şehir hastaneleri olmak üzere ülkemizin son dönemde hayata geçirdiği sağlık yatırımlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kurulacak sahra hastaneleri de bu süreçte değerli bir rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin altyapı ve hizmet alanlarındaki yatırımlarıyla güçlü ve sosyal bir devlet olduğunu vurgulayan Koloğlu, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak bize düşen birlik olmak, umutsuzluğa kapılmadan çalışmalarımızı sürdürmek ve istihdamın korunması için gereken hassasiyeti göstermektir. Sektör temsilcilerimizin zorlandığı dönemler geçmişte de oldu, şu anda da olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ancak zamanında alamadığımız hak edişlere de yetersiz ödeneklere de göğüs geriyoruz, önceliğimiz aciliyeti olan projelerin her tür tedbir alınarak tamamlanması, önceliğimiz ülkemiz."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor Ekonomi
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Ekonomi
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu Ekonomi
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide yeni keşiflerin arefesindeyiz Ekonomi
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide yeni keşiflerin arefesindeyiz
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Et ve Süt Kurumu, depolarındaki etlerin çürüdüğü iddialarını yalanladı
Et ve Süt Kurumu, depolarındaki etlerin çürüdüğü iddialarını yalanladı
Çorumlu girişimci, koronavirüs sonrası geliştirdiği dezenfekte kabininin seri üretimine başladı
Çorumlu girişimci, koronavirüs sonrası geliştirdiği dezenfekte kabininin seri üretimine başladı
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Simge Sağın İrem Derici Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Rüştü Reçber Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Wuhan Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: İNTES Başkanı Koloğlu'ndan iş dünyasına "umutsuzluğa kapılmayın" mesajı Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 11:50:46. #1.15#
title