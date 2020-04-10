İNTES Başkanı Koloğlu'ndan iş dünyasına "umutsuzluğa kapılmayın" mesajı Açıklaması Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde iş dünyasının, birlik içinde, umutsuzluğa kapılmadan çalışmalarını sürdürmesi ve istihdamın korunması için hassasiyet göstermesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde iş dünyasının, birlik içinde, umutsuzluğa kapılmadan çalışmalarını sürdürmesi ve istihdamın korunması için hassasiyet göstermesi gerektiğini bildirdi.

Koloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan, en büyük ekonomileri dahi sınava tabi tutan zorlu bir süreçten geçildiğini ifade etti.

Bu süreçte herkesin ortak gayesinin, Türkiye'nin bu zorlu süreci her manada en az zararla atlatmasını sağlamak olduğuna işaret eden Koloğlu, devletin salgının yayılımını azaltmak ve Kovid-19'un ekonomi ve çalışma hayatına dönük olumsuz etkilerini en aza indirmek adına gerekli tüm tedbirleri süratle aldığını belirtti.

Koloğlu, sağlık altyapısının mevcut gücünün bu zorlu süreçte ülkeye ciddi bir avantaj sağladığına dikkati çekerek, "Başta şehir hastaneleri olmak üzere ülkemizin son dönemde hayata geçirdiği sağlık yatırımlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kurulacak sahra hastaneleri de bu süreçte değerli bir rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin altyapı ve hizmet alanlarındaki yatırımlarıyla güçlü ve sosyal bir devlet olduğunu vurgulayan Koloğlu, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak bize düşen birlik olmak, umutsuzluğa kapılmadan çalışmalarımızı sürdürmek ve istihdamın korunması için gereken hassasiyeti göstermektir. Sektör temsilcilerimizin zorlandığı dönemler geçmişte de oldu, şu anda da olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ancak zamanında alamadığımız hak edişlere de yetersiz ödeneklere de göğüs geriyoruz, önceliğimiz aciliyeti olan projelerin her tür tedbir alınarak tamamlanması, önceliğimiz ülkemiz."

Kaynak: AA