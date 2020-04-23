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Mustafa Kemal Atatürk, Ekonomi, Haber

İNTES Başkanı Koloğlu: Kıymetli miras gelecekte de yolumuzu aydınlatacak

İNTES Başkanı Koloğlu, '"Atatürk Cumhuriyeti yeni nesillere emanet ederek 'Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak' demiştir.

23.04.2020 00:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:16
İNTES Başkanı Koloğlu: Kıymetli miras gelecekte de yolumuzu aydınlatacak

İNTES Başkanı Koloğlu, '"Atatürk Cumhuriyeti yeni nesillere emanet ederek 'Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak' demiştir. Bu kıymetli miras geçmişte olduğu gibi gelecekte de yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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