İNTES Başkanı Koloğlu: Kıymetli miras gelecekte de yolumuzu aydınlatacak İNTES Başkanı Koloğlu, '"Atatürk Cumhuriyeti yeni nesillere emanet ederek 'Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak' demiştir.

İNTES Başkanı Koloğlu, '"Atatürk Cumhuriyeti yeni nesillere emanet ederek 'Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak' demiştir. Bu kıymetli miras geçmişte olduğu gibi gelecekte de yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com