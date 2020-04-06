İNTES Başkanı Koloğlu, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Türkiye'nin ajansı olarak görevini başarıyla sürdüren Anadolu Ajansının (AA) bugün dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri konumuna yükseldiğini ifade etti.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Türkiye'nin ajansı olarak görevini başarıyla sürdüren Anadolu Ajansının (AA) bugün dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri konumuna yükseldiğini ifade etti.

Koloğlu, AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AA'nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulduğunu ve Milli Mücadele döneminde halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağladığını belirten Koloğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun sesini ve haklı mücadelesini tüm dünyaya duyuran AA'nın 100. yaşını kutlarım. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne Türkiye'nin ajansı olarak görevini başarıyla sürdüren AA, bugün dünyanın önde gelen ajanslarından biri konumuna yükselmiştir. Şahsım ve İNTES Yönetim Kurulu adına en içten tebriklerimi sunar, AA ailesine başarılarla dolu nice yaşlar dilerim."

Kaynak: AA