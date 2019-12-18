18.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:16

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yatırımları sadece yol, köprü, fabrika ya da seçim malzemesi olsun diye yapmadıkların belirterek, "Ortada büyük bir resim ver. Güçlü ve büyük Türkiye resmi. Tüm yatırımlar ve ortaya çıkan eserler tek tek bu resme vurulan fırça izleridir." dedi.

Bakan Turhan, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (İNTES) 182'nci Geleneksel Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 1964'ta kurulan İNTES'in, 55 yıldır Türkiye'ye hizmet eden çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Ülkelerin gelişiminde en önemli bileşenlerden birinin hiç şüphesiz inşaat sektörü olduğunu dile getiren Turhan, inşaat sektörünün, kalkınma sürecindeki Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu bildirdi.

Çimento, seramik, mobilya, cam sanayi ve lojistik gibi örneklendirilebilecek 150 yan sektörü beslediğini belirten Turhan, bu nedenle doğrudan ve dolaylı olarak ekonomiye katkı sağlayan inşaat sektörünün, ülke ekonomisi açısından stratejik bir önem taşıdığını vurguladı.

Etrafa bakıldığında Türkiye'nin kalkındığının, geliştiğinin, güzelleştiğinin görüldüğüne dikkati çeken Turhan, "Bu yüzden sadece bir bina, köprü, yol ya da tünel değil, bu aziz milletin umutlarını ve istikbalini inşa ettiğimizi unutmamamız gerekiyor." diye konuştu.

Son dönemde Türkiye'de hem inşa sektörü hem de ulaşım ve iletişim alt yapısı açısından çok önemli ve büyük gelişmeler yaşandığına işaret eden Turhan, bakanlık olarak yakın tarihin en önemli ulaşım alt yapı projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Turhan, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, İstanbul Havalimanı gibi dev projelerin başarıyla bitirilerek hizmete verildiğini ifade ederek, "Biz bu yatırımları sadece yol olsun, köprü olsun, fabrika olsun diye ya da seçim malzemesi olsun diye yapmıyoruz. Ortada büyük bir resim ver. Güçlü ve büyük Türkiye resmi. Tüm yatırımlar ve ortaya çıkan eserler tek tek bu resme vurulan fırça izleridir. Her adımımızı, atalarımızdan miras kalan 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla atıyoruz. 'Hizmet eden izzet bulur' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kopan fırtına herkesi etkileyecek"

"Sıradan millet olmadığımız gibi sıradan bir devlet de olmayacağız" diyen Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıradan olmuş olsaydık, bizi bir kaşık suda boğarlardı. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Tek hesaplarını, sıradan olmamız üzerine yapıyorlar. Biz de onların bu hesabını, onların beklemediği yani sıradan olmayan adımlar atarak bozuyoruz. İşte terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyinde yürütmüş olduğumuz operasyonlar. Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz. Libya ile yaptığımız anlaşma. S400 füzeleri almamız. Bunları yapmak zorundaydık. Bizim için olan biteni seyretme dönemi geride kaldı çünkü dünyanın düzeni artık öyle dönmüyor. Uluslararası düzen çatırdıyor. Uluslararası ticarette, ilişkilerde kopan fırtınaları görüyorsunuz. Kopan fırtına herkesi etkileyecektir, etkiliyor da. İşte bu fırtınadan güçlü milletler ve güçlü devletler en az zayiatla çıkacaklardır."

Yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Turhan, söz konusu çalışmalar sonucu ulaştırma alanında Türkiye'nin yıllardır süren alt yapı problemini büyük ölçüde giderdiklerini ifade etti.

Turhan, kamu özel sektör iş birliği yöntemiyle yapacakları yüksek standartlı ve yüksek maliyetli projelerin yatırım kararını almadan önce projeye ilişkin ekonomik ve finansal analizler yaptıklarını anlatarak, projeleri çok daha kısa sürede vatandaşların hizmetine sunarak da ekonomik gelişimin ivmesini artırdıklarını belirtti.

- "Kazanan milletimiz olacak, devletimiz olacak"

Kara yolları gibi demir yollarını da sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin en önemli halkalarından biri olarak gördüklerini ifade eden Turhan, demir yolu sektörüne yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Türk sivil havacılığında da tarihi başarılara imza attıklarını anlatan Turhan, hava ulaşımında örnek alınan bir ülke olduklarını kaydetti.

Bilişim sektörüne ilişkin bilgiler de veren Turhan, Türkiye'de internet kullanım oranının 2023'te yüzde 75'ten yüzde 80'e çıkaracaklarını bildirdi.

Uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi için özellikle kritik alt yapılarla ilgili üretim çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bakan Turhan, "Hedefimiz 2020 haziranında yerli ve milli 5G denemelerine başlamak. Bizim işimiz ülkemiz için üretilen iş ve aşın ulaşım ve haberleşme alanındaki alt yapısını oluşturmak. Bugüne kadar bu konularda önemli mesafeler aldığımız ortada." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kanal İstanbul'da seneye kazmayı vuracağız"

Bakan Turhan, İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul'un tüm hazırlıklarının bitmek üzere olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki yıl kazmayı vuracağız ancak ezberciler yine sahnede. Kanal İstanbul olursa, şöyle sakıncalar var, çevre zarar görür. Bu gibi söylemlere kulak asmıyoruz. İşi depremle irtibatlandıranlar, Kanal İstanbul deprem hatlarını tetiklermiş, diyenler... Tam bir kara mizah hali. Bir kısmının derdi çok daha başka. Dertleri aslında samimi eleştiri değil, siyasi prim elde etmek. Geçmişte bunun nice örneklerini gördük. Ancak yüce milletimiz bunların hesabını en iyi şekilde gördü. Siyasi ufukları da pratikleri de AK Parti hükümetlerinin eserlerini kötülemek üzerine kurulu. Bunlar ne derse desinler, biz işimize bakacağız. İşimiz, milletimizin aşını çoğaltmak, yollarını aydınlatmak, yarınlarına güvenle çıkmasını sağlamaktır."

Turhan, yapılacak çok iş olduğuna işaret ederek, bunları hep birlikte gerçekleştireceklerini bildirdi. İnşaat sanayinin bu dönemde altın çağını yaşadığını dile getiren Turhan, "Önünüzü açmaya, projeler ortaya koymaya, ufkunuzu genişletmeye devam edeceğiz." dedi.

"Yurt dışına hizmet ihracatı sağlıyoruz"

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu da bir yandan ticari kuruluş olduklarını ve kar etmeyi büyümeyi doğal olarak hedeflediklerini belirterek, diğer yandan da kuş uçmaz kervan geçmez denilen yerlerde istihdam sağladıklarını anlattı.

Yurt dışına hizmet ihracatı sağladıklarını anlatan Koloğlu, bu kadar geniş yelpazede belirli imkanlarla sağlanan alt yapı yatırımlarında sektör temsilcilerinin de zorlandığı dönemlerin olduğunu, zamanında alamadıkları hakedişlerin de yetersiz ödeneklerin de kendilerini yormayacağını söyledi.

Kendilerini zorlayan tek konunun belirsizlik olduğuna dikkati çeken Koloğlu, "Tek ihtiyacımız siz devlet büyüklerimizin yatırımlara ve bütçe uygulamalarına hazırlıklarınızda bizleri zamanında bilgilendirmeniz ve plan yapmamıza yardımcı olmanızdır.

Bu noktada bakanlığımıza önerimiz, önümüzdeki dönemde önem ve öncelik sıralamasına göre işlerin planlanmasının yapılmasıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA