İntertim, ilk etap makine yenilenme yatırımlarını tamamladı
Kalite, verimlilik ve iş güvenliği hedefiyle geçtiğimiz dönem başlattıkları makine yenileme yatırımlarının 2 milyon TL bütçeli ilk etabını tamamlayan İntertim Orman Ürünleri, önümüzdeki 3 yıl içerisinde tüm makinelerini yenileyerek yüzde 20'lik kapasite artırımı hedefliyor.
20.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:01
Kalite, verimlilik ve iş güvenliği hedefiyle geçtiğimiz dönem başlattıkları makine yenileme yatırımlarının 2 milyon TL bütçeli ilk etabını tamamlayan İntertim Orman Ürünleri, önümüzdeki 3 yıl içerisinde tüm makinelerini yenileyerek yüzde 20'lik kapasite artırımı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com