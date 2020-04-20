İntertim, ilk etap makine yenilenme yatırımlarını tamamladı Kalite, verimlilik ve iş güvenliği hedefiyle geçtiğimiz dönem başlattıkları makine yenileme yatırımlarının 2 milyon TL bütçeli ilk etabını tamamlayan İntertim Orman Ürünleri, önümüzdeki 3 yıl içerisinde tüm makinelerini yenileyerek yüzde 20'lik kapasite artırımı hedefliyor.

Kalite, verimlilik ve iş güvenliği hedefiyle geçtiğimiz dönem başlattıkları makine yenileme yatırımlarının 2 milyon TL bütçeli ilk etabını tamamlayan İntertim Orman Ürünleri, önümüzdeki 3 yıl içerisinde tüm makinelerini yenileyerek yüzde 20'lik kapasite artırımı hedefliyor. Kaynak: Dunya.com