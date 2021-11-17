Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 6. Görev Gücü Toplantısı Çevrimiçi Gerçekleşti

AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2021-2027 dönemi hazırlıklarına yön vermek için oluşturulan Çalışma Grubu'nun 6. toplantısı 17 Kasım 2021 tarihinde internet üzerinden gerçekleştirilmiştir.

COVID-19 salgının devam etmesi nedeniyle internet aracılığıyla çevrimiçi toplantı şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe Program hazırlık sürecine dahil olan 15 ülke ve Avrupa Komisyonu temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır. Ülkemiz toplantıda Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanlığı yetkilileri tarafından temsil edilmiştir.

Toplantıda Program ülkelerinin 2021-2027 döneminde tabii olacağı uygulama tüzükleri ile ilgili son gelişmeler, Programın yeni dönemindeki idari yapısı, teklif çağrısı yöntemleri ve uygulanması beklenen proje türleri üzerinde istişarelerde bulunulmuştur. Toplantının son oturumunda ise Akdeniz havzasında bulunan diğer girişim ve programlar ile işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek için atılacak adımlar tartışılmıştır.

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