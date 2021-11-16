Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Programı 8. Ortak İzleme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Başkanlığımızın Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 8. Ortak İzleme Komitesi toplantısı 16 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Avrupa Birliği Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Şebnem Sözer ile Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Nina Stoimenova başkanlık etmiştir.

Toplantıda açılış konuşmalarının ardından programın mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunulmuş, programın 2021-2027 programlama dönemine dair kaydedilen gelişmeler paylaşılmıştır.

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