Interpolun aradığı İrlandalı katil zanlısı Kuşadası'nda yakalandı
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Interpolun aradığı İrlandalı katil zanlısı Kuşadası'nda yakalandı

Interpol tarafından tüm dünyada kasten adam öldürmek suçundan aranan İrlandalı katil zanlısı Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

Interpolun aradığı İrlandalı katil zanlısı Kuşadası'nda yakalandı
17.07.2020 19:31 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:18

Interpol tarafından tüm dünyada kasten adam öldürmek suçundan aranan İrlandalı katil zanlısı Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İrlanda adli makamları tarafından kasten adam öldürmek suçundan Interpol kanalıyla tüm dünyada aranan İrlanda uyruklu Thomas Kennet MC Connel isimli katil zanlısının Kuşadası Kadınlar Denizi'nde ikamet ettiği yönünde ihbar alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. İkamet ettiği evde yakalanan Mc Connel isimli katil zanlısı, gözaltına alınarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İrlandalı katil zanlısı, emniyetteki ilk sorgulamasının ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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