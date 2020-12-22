Interpol'un Sahel operasyonunda binlerce patlayıcı ele geçirildi
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Interpol'un Sahel operasyonunda binlerce patlayıcı ele geçirildi

22.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:43
Interpol'un Sahel operasyonunda binlerce patlayıcı ele geçirildi

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) Sahel bölgesinde ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, çok sayıda patlayıcı madde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) Sahel bölgesinde ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, çok sayıda patlayıcı madde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Interpol'ün internet sitesinde yer alan açıklamada, 30 Kasım-6 Aralık arasında Burkina Faso, Mali, Nijer ve Fildişi Sahili'nde deniz işletmesi, kara sınırı ve havalimanlarında UNODC iş birliğiyle terörle mücadele operasyonu gerçekleştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, ilki 2019'da yapılan KAFO operasyonunda, 50 ateşli silah, 40 bin dinamit, 60 bin litre kaçak akaryakıt ve yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Kaçak akaryakıtın, terör örgütü El Kaide'ye finansman sağlamak amacıyla Nijerya'dan temin edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, patlayıcı maddelerin de Sahel'deki terör örgütlerinin yeni "gelir kaynağı" kabul edilen yasa dışı altın madenciliğinde kullanılmak üzere toplandığı belirtildi.

Bambara ve Diola yerel dillerinde "birlikte harekete geçmek" anlamına gelen KAFO operasyonunda 260 güvenlik gücünün görev yaptığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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